Югорчанин убил знакомого в канун Нового года

В Югре завершилось расследование по факту убийства в канун Нового года в городе Нягань, сообщает следственное управление ХМАО.

Следователи установили, что вечером 31 декабря прошлого года обвиняемый со своей сожительницей готовились к празднику. К ним в гости пришли знакомые, и вскоре хозяин квартиры с ними поссорился. Конфликт закончился поножовщиной: обвиняемый несколько раз ударил ножом в грудь одного из гостей. Потерпевший смог выбраться из квартиры и вызвал скорую, но медикам не удалось спасти ему жизнь – были повреждены легкие и печень.



После убийства мужчина угрожал своей сожительнице расправой.

Обвиняемому грозят до 15 лет лишения свободы.