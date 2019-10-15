В Югре полицейские изъяли килограмм наркотиков

В Югре изъяли почти килограмм наркотиков, сообщает прокуратура ХМАО. Полицейские задержали двух мужчин в Нягани, приехавших в город для сбыта синтетических веществ. У одного из них нашли 700 грамм наркотиков, которые он расфасовал по тайникам, автомобилю, квартире и в своей одежде. У другого при личном осмотре изъяли 200 грамм.

Известно, что один из злоумышленников приехал из Ханты-Мансийска, чтобы распространить наркотики в Нягани. Второй мужчина же наоборот ехал из Нягани в Ханты-Мансийск для сбыта запрещенных веществ.