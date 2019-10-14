Продуктовые магазины Ханты-Мансийска лишились 200 литров алкоголя

В Ханты-Мансийске сотрудники полиции изъяли из торговых магазинов города около 200 литров алкоголя на общую сумму около 40 тысяч рублей.

«В рамках оперативно-профилактического мероприятия, было выявлено 15 нарушений правил реализации алкогольной продукции, в том числе продажа спиртосодержащей продукции несовершеннолетним», — отмечают в УМВД по Югре.

Так, например, трем продавцам придется заплатить 50 000 рублей за продажу алкоголя несовершеннолетним, а за реализацию спиртных напитков без лицензии двум индивидуальным предпринимателям может прийти штраф в размере до 150 000 рублей.

В ведомстве также отмечают, что в отношении подозреваемых составлены протоколы об административном правонарушении. А по результатам проверок против нарушителей возбуждено пять уголовных дел по факту незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции.