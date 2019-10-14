​В России сократят около двух тысяч сотрудников ГАИ в регионах

В ряде регионов России сократят около двух тысяч сотрудников Госавтоинспекции. Об этом сообщает ТАСС.

Такие изменения связаны с укреплением подразделений по вопросам миграции МВД. Отмечается, что сокращение не коснется центрального аппарата Госавтоинспекции.

СИА-ПРЕСС связался с ГИБДД по Югре, чтобы выяснить информацию о сокращениях в Югре, однако на звонки редакции никто не ответил. В пресс-службе УМВД по г. Сургуту в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС сообщили, что весь штат сотрудников Госавтоинспекции Сургута утверждается округом – все решения об увольнении сотрудников будут приниматься там.