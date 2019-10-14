В Югре нашли человеческий скелет в лесу

В Югре на территории лесного массива за рекой Нягань-Юган (неподалеку от города Нягань) были обнаружены скелетные останки человека. Об этом сообщает «Центроспас-Югория».

Для выяснения всех обстоятельств дела на место была направлена следственно-оперативная группа. Чтобы добраться до нужного места сотрудникам правоохранительных органов потребовалась помощь поисково-спасательного отряда.

«Поисковая группа выезжала за р. Нягань-Юган в район мкр. Приуральный г. Нягань для того, чтобы доставить сотрудников полиции к месту работы», — отмечают в учреждении.

СИА-ПРЕСС связался с УМВД по г. Нягань для выяснения подробностей, однако в ведомстве отказались комментировать ситуацию и предложили ответить по официальному запросу.