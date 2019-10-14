Югорчанин купил несуществующий трактор за 250 тысяч рублей

Житель Ханты-Мансийска обратился в полицию с заявлением о мошенничестве и краже. Он пытался приобрести трактор на сайте бесплатных объявлений и заплатил 250 тысяч рублей неизвестному, после чего продавец исчез.

Всего за минувшие выходные мошенники получили от югорчан более полумиллиона рублей. Полиция зарегистрировала 13 краж с банковских карт, почти все они совершены дистанционными способом.

Как правило, злоумышленники выдавали себя сотрудниками банка и предлагали защитить денежные средства от возможных хищений, и для этого просили у жертв реквизиты и пин-коды.

Жертвами мошенников стали Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Нягани, Югорска, а также Белоярского и Ханты-Мансийского районов. Почти все пострадавшие – женщины среднего и пожилого возраста

Полиция напоминает гражданам: будьте бдительны. Сообщайте о мошенничестве сразу после пропажи средств. Чем раньше вы обратитесь в полицию, тем выше шанс, что преступника поймают.