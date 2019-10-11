В Югре зафиксирован меньший процент «новых» алкоголиков, чем в целом по стране

Минздрав России подсчитал, в каких регионах страны проживает больше всего граждан, которым в 2018 году был поставлен диагноз «алкоголизм».

Общее число заболевших — 76 тысяч человек, сообщает РБК со ссылкой на документы министерства. При этом всего за медицинской помощью из-за алкогольной зависимости в прошлом году обратилось 2 млн человек, — это 1,5 процента населения страны.

Министерство здравоохранения РФ сообщает, что больше всего новых выявленных случаев алкоголизма выявлено на Чукотке: там на 10 тысяч человек в 2018 году пришлось 29 новых алкоголиков. Потом идет Якутия, на третьем месте — Ямал с соотношением 20:10.000.

Югра находится в «розовой зоне» карты, составленной РБК. Это значит, что диагноз «синдром зависимости от алкоголя» здесь поставлен примерно 5-10 людям на 10 тысяч населения.

РБК

В целом употребление спиртного в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43 процента, сообщила в начале октября Всемирная организация здравоохранения.