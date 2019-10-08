​СМИ: Губернатору Югры Наталье Комаровой снова пророчат отставку

Во второй половине октября с большой долей вероятности начнется волна губернаторских отставок, которая может затронуть и Ханты-Мансийский автономный округ. Об этом пишет издательский дом «Коммерсант». Ситуация коснется преимущественно тех регионов, где выборы новых глав будут проходить в следующем, 2020 году.

На отставку могут повлиять многие составляющие. В том числе рейтинг и антирейтинг губернаторов, экономические успехи субъектов, запрос на обновление власти и так далее.

Сразу два неназванных источника «Ъ» прогнозируют уход губернатора Югры Натальи Комаровой. Напоминаем, что похожее мнение озвучивало и агентство «Минченко консалтинг» в своем сентябрьском рейтинге политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0». Подробный разбор СИА-ПРЕСС на эту тему можно посмотреть здесь.

Стоит отметить, что отставку Натальи Комаровой предрекают последние десять лет, однако до сих пор этого так и не произошло.