​В Югре транспортировщик мусора на протяжении девяти месяцев не вывозил отходы

В поселке Агириш Советского района в Югре на протяжении последних девяти месяцев не осуществлялся вывоз мусора. По данным регионального оператора «Югра-Экоология», заниматься этими работами должна была компания ООО «Экосервис».

В поселении установлено около четырех десятков контейнерных площадок, однако на протяжении всего 2019 года в службу регоператора поступали жалобы о несоблюдении графика вывоза мусора, а также о переполненных контейнерах.

«В январе были морозы, вывоз отходов был затруднен во многих населенных пунктах, но вот потеплело, а ситуация в Агирише не изменилась. Оператор по транспортированию выделил для этого поселка отдельную машину, водитель которой живет в этом же поселении и по идее должен был справляться со своими обязанностями оперативно. Однако, мы продолжали получать жалобы и от местной администрации, и от жителей», — заявил руководитель АО «Югра-Экология» Максим Медведев.

Администрация поселения не смогла оперативно прокомментировать корреспнденту СИА-ПРЕСС сложившуюся ситуацию.

Отметим, что из-за явных нарушений регоператор расторг договор с компанией ООО «Экосервис», а с 1 октября на территории пгт. Агириш вывозом мусора занимается уже другая фирма, которая сейчас занимается расчисткой накопившихся отходов.