​В Югре на трассе Нижневартовск – Мегион произошло крупное ДТП с летальным исходом

В Югре на трассе Нижневартовск – Мегион произошла крупная авария с погибшим. В ДТП участвовали несколько автомобилей.

По предварительным данным, водитель автомобиля KIA не выдержал безопасную дистанцию из-за чего врезался в впереди идущую Daewoo Nexia. От удара «Нексию» выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком марки Man, рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС представители УМВД Югры.

«Водитель «Нексии» погиб от полученых травмы», – отмечают в пресс-службе ведомства.

Напомним, недавно в Югре произошло крупное ДТП с участием семи автомобилей и одним погибшим.