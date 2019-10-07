За неделю в Югре случилось 46 пожаров

За прошлую неделю, с 30 сентября по 6 октября на территории округа произошло 46 пожаров. Об этом сообщает МЧС России по ХМАО-Югре.

Из огня были спасены 19 человек, 197 — эвакуированы. Травмы получили пять граждан, двое погибли.

Всего пожарным удалось спасти материальных ценностей на общую сумму 24 млн рублей. Однако суммарно в огне пострадали 9 автомобилей и 24 строения.

По статистике, чаще всего на прошлой неделе горели бани, транспортные средства и жилой сектор. Причина, как правило, — неосторожное обращение с огнем и эксплуатация неисправных электроприборов.