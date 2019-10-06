​В Югре произошло ДТП с семью автомобилями и одним погибшим // ВИДЕО

В Югре произошло крупное ДТП: на дороге в сторону поселка Пойковского фургон Iveco на большой скорости въехал в грузовик ГАЗ. Тот, в свою очередь, «собрал» еще пять легковушек. Как сообщает паблик «Это Юганск, детка!», водитель Iveco погиб на месте, другие участники аварии пострадали.

Сегодня же произошло другое крупное ДТП: в Нижегородской области водитель туристического автобуса не справился с управлением на повороте, в итоге машина перевернулась, внутри нее находилось, по разным данным, 29 или 30 человек, из них 20 пострадали. Они находятся в больнице.