Октябрь в Югре обещает быть теплым. Температура воздуха будет на два градуса выше, чем обычно: от -1 до +3° по Цельсию. Дождь и мокрый снег будут идти почти ежедневно, но это полностью соответствует норме за месяц. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел казенного учреждения «Центроспас-Югории» с ссылкой на Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии.

Минувший сентябрь был тоже теплее, чем обычно. Температура была на один градус выше, чем в среднем за месяц. Однако югорчане не заметили этого из-за обильных дождей и сильных ветров, особенно в центральной и восточных частях округа. Например, в Сургуте ветер сносил дорожные знаки и деревья, а в конце месяца и вовсе на город обрушился град.