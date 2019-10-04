На крупную строительную компанию Югры подали сразу три иска, два из них - о банкротстве

На строительную компанию «Дорожно-эксплуатационное предприятие» («ДЭП») подали сразу три иска: от «Сбербанка», «Сургутнефтегазбанка» и индивидуального предпринимателя Евгения Ярцева. Два последних истца подали заявления о признании компании банкротом, им «ДЭП» задолжало суммарно около 74 миллиона рублей. Соответствующие документы размещены на сайте «Электронного правосудия».

Заявления «Сбербанка» и предпринимателя уже приняты судом, иск от «СНГБ» пока нет.

Строительная компания «Дорожно-эксплуатационное предприятие» принадлежит крупному югорскому предпринимателю Андрею Копайгоре.

Напомним, что «ДЭП» – один из проблемных застройщиков Югры, компания не достроила жилищный комплекс «Любимый» и оставила дольщиков без квартир.