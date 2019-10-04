В Сургуте прошел экзамен ГТО для пожилых

В Сургуте прошел экзамен по сдаче нормативов ГТО для пенсионеров. Мероприятие, приуроченное международному дню пожилого человека, было проведено в КСК «Геолог» на улице Мелик-Карамова, 12.

В экзамен входили девять дисциплин, среди которых были отжимания, бег и подтягивания на турнике. В связи с возрастом нормативы были снижены, однако большинство участников отказались сдавать экзамен в облегченном варианте и выполнили полную норму.

Проверка физической подготовки пожилых людей в Сургуте стала отборочным туром предстоящего зимой окружного экзамена ГТО.

Праздничную встречу пенсионеров в спортзале организовал центр физической подготовки «Надежда» при поддержке партии «Единая Россия». Депутаты и сотрудники центра вместе прорабатывали план встречи. Исполнительный секретарь сургутского отделения «Единой России» Роман Северчуков отметил, что партия будет активнее сотрудничать с центром «Надежда» и с руководством спорткомплекса, а также продолжит всячески поддерживать пожилых сургутян.

Помимо этого, в честь праздника депутат городской думы и член «Единой России» Эдуард Иваницкий провел прием пожилых граждан по личным вопросам.