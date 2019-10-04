​За прошедшие сутки на дорогах Югры покалечились девять человек

3 октября на территории ХМАО зарегистрировано семь ДТП. Суммарно в них пострадали девять человек, двое из которых — несовершеннолетние. О этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекция УМВД России по Югре.

В 10:40 на 676 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе водитель 1982 года рождения, управляя грузовиком «БЦМ59» на шасси МАН, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении легковушке «Опель Астра», под управлением водителя 1970 года рождения.

В результате ДТП водитель и пассажиры «Опель Астра» (женщины 1969 и 1953 годов рождения) получили ранения.

Также за сутки на дорогах округа восьмерых водителей задержали за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Еще троих — за отказ от медицинского освидетельствования и двоих – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 25 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.