Правительство Югры разбило мифы о новом гербе

Правительство Югры подготовило ответ на часто задаваемые вопросы и распространенные заблуждения о новом гербе округа. Подборка в форме «вопрос-ответ» выложена в официальном сообществе правительства «Вконтакте».

Первое заблуждение: эскизы герба заимствованы у других художников

Все проекты герба разработаны на основе предыдущего (правительство называет его эмблемой) и нарисованы по рекомендациям Геральдического совета России, чтобы соответствовать геральдической системе в стране.

Второе заблуждение: новый герб не отражает самобытность народов Югры

На проекте герба традиционные для хантов и манси птицы поддерживают восходящее солнце, издревле выступающее как покровитель этих народов.

Третье заблуждение: на гербе нет характерных символов новой истории Югры: нефти, газа и так далее

А вот и нет, отвечает правительство: уникальность округа отражена в гербовом девизе, в нем – слова из гимна региона. Корона подчеркивает статус Югры в составе России.

Четвертое заблуждение: проекты нового герба не рассказывают историю, не отражает преемственность

На вариантах герба есть земельная корона и щитодержатели, а также другие важные элементы региона.

Пятое заблуждение: на новый герб потратят безумное количество бюджетных денег, это просто «распил»

Художники, которыми руководил главный редактор сетевого издания «Геральдика.ру», создали проекты герба безвозмездно.

Шестое заблуждение: проекты герба попросту не уникальны, похожи на то, что есть в других регионах России

В геральдике ограниченное количество символов и их значений, уникальность герба достигается сочетанием фигур и цвета. Экскизы герба, по словам окружного правительства, не только соответствуют геральдическим требованиям, но и узнаваемы для югорчан.

Напомним, сейчас жители Югры выбирают новый герб округа из четырех вариантов на открытых голосованиях. Он заменит текущую эмблему до конца этого года. Прочитайте мнение издателя СИА-ПРЕСС Тараса Самборского в его личном блоге «Новый герб – это ужас»