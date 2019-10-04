Пять спортсменов из Югры стали Мастерами спорта России

Пять югорских спортсменах взяли звание «Мастер спорта России», сообщает окружной центр спортивной подготовки. Из них двое – жители Сургута, это Магомед Фатахов (Спортивная борьба) и Дарья Семенова (Ушу). Имена остальных призеров: Алескандр Загуменнов, Анастасия Милитичкина и Далер Фаттоев, все они занимаются пауэрлифтингом.

Чтобы стать мастером спорта России, нужно пройти длительную подготовку и сдать определенный норматив, уникальный для каждого вида спорта. Это звание – одно из самых высоких и почетных в спорте. Выше только мастер спорта России международного класса.