Югорчане будут получать деньги за новорожденных

В Югре утвердили порядок получения денежного вознаграждения за новорожденных. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, родителям после рождения ребенка будет выдаваться сувенирная шкатулка, а в ней – карта с 20 тысячами рублей.

Программа выдачи такого подарка начнет действовать с 1 января следующего года. Родители смогут получить шкатулку с денежной картой в двух местах:

В медицинской организации, где был рожден ребенок;

На торжественной регистрации рождения ребенка в ЗАГС, если у родителей есть желание провести такое мероприятие.

Обязательное условие получения подарка: ребенок должен родиться и быть зарегистрированным в Югре. После получения карты ее нужно будет активировать на портале госуслуг.

Напомним, подарок в виде шкатулки с картой выбрали югорчане. Летом проходило голосование, выбор был между принадлежностями по уходу за ребенком стоимостью в 20 тысяч рублей и картой с такой же суммой.