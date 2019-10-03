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Югорчанин сжег соседей, которые ему не нравились

Накануне в Когалыме ранним утром местный житель поджег квартиру соседа, который ему не нравился. Когда пожарные ликвидировали огонь, они нашли труп. Как выяснилось, хозяин квартиры выжил, но его гость умер от удушья окисью углерода.

Как сообщает следственное управление Югры, 29-летний виновник происшествия был пьян, когда совершал поджег. Ему предъявлено обвинение по уголовной статье «убийство, совершенное общеопасным способом», так как огонь мог перекинуться на другие квартиры.

Сейчас обвиняемый заключен под стражу, ведется следствие.


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Сегодня в 12:43, просмотров: 199, комментариев: 0


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