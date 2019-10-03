В Югре погиб водитель, утопивший машину в речке

Вчера в Октябрьском районе Югры водитель 1985 года рождения на легковом автомобиле «Лада» съехал в кювет, отчего машина погрузилась в воду. Происшествие случилось на втором километре автодороги «Сергино-Ламский». Когда прибыли пожарные, выехавшие на вызов, водитель уже скончался. Об этом сообщает пресс-служба «Центроспас-Югории».

Также в Октябрьском районе в тот же день погиб еще один автолюбитель в ДТП на 29 километре дороги «Нягань-Талинка». Столкнулись два автомобиля, в одном из них, «Хендай», водитель погиб на месте от удара.