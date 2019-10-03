Мошенницу, обворовавшую югорчан на полмиллиона рублей, нашли в Барнауле

В начале этого года 34 жителя Югры и Ямала отправили суммарно более полумиллиона рублей мошеннице, которая звонила им на сотовый и представлялась сотрудником банка. Накануне полицейские Югры нашли ее в Барнауле.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО, 33-летняя жительница Барнаула в течение трех месяцев звонила югорчанам и ямальцам по сотовому с разных сим-карт, зарегистрированных на третьих лиц. Она предлагала жертвам обезопасить банковские счета, вводила их в заблуждение, и просила продиктовать реквизиты их банковских карт, включая коды. Далее женщине оставалось лишь снять деньги со счетов пострадавших.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За кражу средств женщине грозят шесть лет тюрьмы.

