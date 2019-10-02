Югорчанин снял со спящего друга золотые украшения на почти 50 тысяч рублей

Накануне Белоярский суд признал виновным 33-летнего югорчанина за кражу – он снял со своего спящего товарища золотые украшения суммарной стоимость в 48 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД Югры, осужденный со своим другом пили алкоголь в гостях последнего. Когда потерпевший лег спать, преступник снял с него перстень и цепочку.

Мужчина попал под статью о краже с причинением значительного вреда и лишился свободы на срок в два с половиной года. Суд учел, что подсудимый не нашел работу, 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка, а также ранее дважды сидел в колонии строго режима.