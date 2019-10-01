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Больше 50 миллионов рублей компенсации получили льготники Югры за оплату ТКО

За 2019 год Центр Социальных выплат Югры вернул свыше 50 миллионов рублей за услуги по вывозу мусора югорчанам, относящимся к льготным категориям.

«В ХМАО-Югре законодательно предусмотрены субсидии и компенсации расходов на коммунальные услуги для различных категорий граждан, это более десятка категорий, к примеру, многодетные семьи и труженики тыла. Размер компенсации, в зависимости от категории, может составлять от 50 до 100%», — сообщили в пресс-службе регионального оператора «Югра-Экология».

Для всех жителей округа, раннее получавших материальные компенсации за коммуналку, никаких дополнительных заявлений писать не нужно. В Центре социальных выплат Югры уже есть вся необходимая информация.

Представители регоператора отмечают, что из-за того, что деньги за вывоз отходов стали перечислять автоматически, многие жители просто не заметили, что в конце месяца им добавилась еще одна сумма. Поэтому они не знают, что правительство Югры с начала 2019 года компенсирует часть их расходов на услугу «обращение с ТКО».

Подобная возможность появилась после перехода услуги из жилищной в коммунальную. Ранее за вывоз отхода компенсации не предоставлялись.

Напомним, что после многочисленных требований россиян пересчитать сумму оплаты за вывоз мусора, государство суммарно вернуло им около 700 миллионов рублей.


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Сегодня в 16:15, просмотров: 177, комментариев: 0


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