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​В Югре высокая вероятность заразиться гриппом

В конце сентября по всей России началась прививочная кампания, призванная уменьшить количество заболеваний гриппом. По статистике Роспотребнадзора Югры на 27 сентября привито 18,2 процента населения, что составляет 39 процентов от общего плана.

Таким образом, в регионе привито 100193 детей и 276006 взрослых.

Из-за того, что привита малая часть населения, вероятность заражения остается высокой.

«На данный момент эпидемии нет, однако у непривитого человека вероятность заразиться выше», – рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС заведующий поликлиники №1 в Сургуте Виталий Мовчан.

Отметим, что вакцинация для горожан бесплатная. Она обеспечивается за счёт денег из федерального бюджета и вложений работодателей.

Роспотребнадзор призывает югорчан получить прививку от гриппа, так как эта болезнь опасна своими осложнениями. Гриппу особо подвержены пожилые, младенцы и люди с хроническими заболеваниями. Болезнь может привести не только к госпитализации, но и к летальному исходу.

Справка:

Для прививок используется вакцина «Совигрипп» ­– это отечественный препарат, признанный ВОЗ. Его эффективность составляет 80-90 процентов. Вопреки распространённому мифу, «Совигрипп», как и другие подобные ему препараты, не вызывают заболевания. Наоборот, в вакцинах содержится «обезвреженный» вирус, вызывающий лишь иммунный ответ организма.


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Сегодня в 14:14, просмотров: 295, комментариев: 2


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Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 15:24
Я пролетел, ибо надо идти в больницу, записаться на прием первичный, ибо никогда еще не был в государственном лечебном заведении. Потом только прививка... и то могут не поставить .. придется болеть!
6xz34e
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Сегодня в 18:27
Уважаемый Альберт!Лучшая прививка-это Ваша прогулочная яхта,ходьба по пересеченной местности и лыжи 1 января.В этом году Вы пропустили.А вот 7 января мы пробежались.Случайно оказались на пробежке.Молодежи много бежало,даже без лыж и в одних футболках.

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