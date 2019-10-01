​Жителя Югры могут посадить на 15 лет за избиение женщины до смерти

В Югре задержан житель Мегиона, которого обвиняют в совершении особо тяжелого преступления – избиение женщины до смерти. По версии следствия, 40-летний пьяный мужчина наносил девушка удары по голове и телу.

Пострадавшая обращаться за медицинской помощью не стала, а спустя два дня скончалась от полученных повреждений.

«По ходатайству следователя СКР решением суда обвиняемый заключен под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», – отмечает пресс-служба прокуратуры Югры.

Сейчас мужчине грозит 15 лет тюрьмы.