Медведь гуляет по улицам города в Югре. Никто не удивлен

Накануне медведь гулял по улицам Лангепаса. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Однако местные не напуганы присутствием хищника в своем городе – лангепасовцы утверждают, что это заурядный случай: «Панику развели на ровном месте. Обычный случай для наших краев».

Напомним, последний раз в Югре медведей заметили во второй половине лета. Первый случай был в Сургуте, медведя видели в районе ГРЭС. Второй – в Октябрьском районе медведи попрошайничали еду у водителей.

Чтобы быть готовым к встрече с зверем, прочитайте нашу памятку: что делать, если встретил медведя.