​В Югре бортпроводник украл у пассажира деньги во время полета

Накануне во время авиарейса «Нижневартовск – Ханты-Мансийск – Тюмень» сотрудник неназванной авиакомпании украл из рюкзака пассажира 25 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции по Уральскому Федеральному округу.

Потерпевший заметил пропажу в аэропорте после приземления и обратился в полицию. Он рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что свой рюкзак передал бортпроводнику, чтобы тот унес его в хвостовую часть самолета, так как сумка не помещалась на верхней полке салона. В аэропорту Ханты-Мансийска денег в рюкзаке уже не было.

Полиция задержала подозреваемого в гостинице, где он отдыхал после рейса. Им оказался 28-летний житель Тюмени. Деньги изъяли. Как сообщили СИА-ПРЕСС сотрудники ведомства, ранее подозреваемый не привлекался к уголовной или административной ответственности.

Как пояснил сам подозреваемый, он заметил, как его коллега отнес рюкзак пассажира в хвостовую часть салона. Подозреваемый быстро проверил содержимое сумки и украл деньги, пока никто его не видел.