Югорские спасатели уже месяц безуспешно ищут пропавшего грибника

Югорские спасатели вместе с волонтерами и полицейскими почти целый месяц ищут мужчину 1958 года рождения. В начале сентября он ушел в лес неподалеку от поселка Пырьях в Ханты-Мансийском районе и не вернулся. Предположительно, он отправился за грибами.

Это не первый случай, когда спасатели не смогли найти пропавшего грибника. Как сообщает пресс-служба «Центроспас-Югории», за сентябрь в лесах Югры пропали еще четыре человека: две женщины и двое мужчин. Они тоже были на «тихой охоте» — искали грибы.

МЧС напоминает, что в поход нужно брать с собой заряженный телефон, чтобы позвонить спасателям или близким в случае, если вы заблудились, а также не уходить глубоко в лес, даже если вы считаете, что отлично знаете тропу.