16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,4156   EUR  70,3161  

​Югра рассчитывает получить федеральную субсидию для создания новых мест дополнительного образования детей

Члены правительства Югры одобрили заявки на участие в отборе на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

«Участие позволит привлечь федеральные средства, использовать их при создании новых мест дополнительного образования детей, ключевых центров дополнительного образования, мобильных кванториумов», – заявила губернатор округа Наталья Комарова.

Кроме того, на заседании было принято решение о дополнении государственной программы Югры «Развитие образования» рядом мероприятий, которые позволят заявкам округа полностью соответствовать требованиям министерства просвещения.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:32, просмотров: 127, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

«Многодетной в нашем округе быть намного легче»

«Многодетной в нашем округе быть намного легче»
Ляйсан Ишмухаметова, участница конкурса «Семья года – 2017» – о жизни в Сургуте, семье и работе
Алёна Кожевова 27 сентября в 18:00
586 0
​Власти Югры не собираются достраивать здание сургутского морга

​Власти Югры не собираются достраивать здание сургутского морга
Это экономически нецелесообразно
Анастасия Семихатских 27 сентября в 15:11
3327 3
На дачах Сургута уже третий год проблемы с электричеством. Никто не понимает почему

На дачах Сургута уже третий год проблемы с электричеством. Никто не понимает почему
Илья Низовских 27 сентября в 10:29
760 0
Рад поздравить всех причастных с Днем работника дошкольного образования

Рад поздравить всех причастных с Днем работника дошкольного образования
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 27 сентября в 09:31
399 1
Отвечаем на пять вопросов о том, как и зачем митрополит Югры возглавил православную церковь во Вьетнаме и Филиппинах

Отвечаем на пять вопросов о том, как и зачем митрополит Югры возглавил православную церковь во Вьетнаме и Филиппинах
И почему это называют историческим событием
Дмитрий Щеглов 26 сентября в 16:05
813 6
​Федеральные политологи в очередной раз пророчат отставку Наталье Комаровой. Почему это происходит и стоит ли верить

​Федеральные политологи в очередной раз пророчат отставку Наталье Комаровой. Почему это происходит и стоит ли верить
Дмитрий Щеглов 26 сентября в 11:03
858 3
​Мы исключаем саму возможность любой накрутки подписчиков и привлечения ботов к аккаунту губернатора

​Мы исключаем саму возможность любой накрутки подписчиков и привлечения ботов к аккаунту губернатора
Комментарий к новости о якобы большом количестве ботов в Instagram Натальи Комаровой
Департамент общественных связей Югры 25 сентября в 19:10
875 3
​«Сейчас уже даже наказывать некого»: По чьей вине в очередной раз откладывается строительство улицы Маяковского в Сургуте

​«Сейчас уже даже наказывать некого»: По чьей вине в очередной раз откладывается строительство улицы Маяковского в Сургуте
Интервью с директором МКУ «Управление капитального строительства» Владимиром Никитиным
Анастасия Семихатских 25 сентября в 11:25
4170 10
Дмитрий Щеглов

​Вопросы будущим концессионерам
Народ наблюдает за гигантским потоком кипятка, бьющим из-под земли и приводящим к отключению горячей воды и тепла даже в холодное время года, и дает комментарии в СМИ по типу: «Ну вот, каждый год одно и то же»
Дмитрий Щеглов 25 сентября в 09:33
734 2
Дмитрий Щеглов

Правильное харакири госаппарата
Сокращать нужно не чиновников. Сокращать нужно государственные амбиции и желание засунуть свой нос в каждую щель, стать затычкой в каждой бочке
Дмитрий Щеглов 24 сентября в 14:19
1037 3
Аргументов против введения эксперимента с самозанятыми пока больше, и спешить с его введением в Югре не стоило

Аргументов против введения эксперимента с самозанятыми пока больше, и спешить с его введением в Югре не стоило
Анна Чурманова, генеральный директор Сургутской торгово-промышленной палаты 24 сентября в 12:42
1077 3
​Югра включится в федеральный эксперимент по легализации самозанятых. Пять вопросов о том, как изменится жизнь югорчан

​Югра включится в федеральный эксперимент по легализации самозанятых. Пять вопросов о том, как изменится жизнь югорчан
Дмитрий Щеглов 24 сентября в 12:37
969 3
«Я волком бы выгрыз...». Как в Сургуте четыре года не могут построить продолжение улицы Маяковского

«Я волком бы выгрыз...». Как в Сургуте четыре года не могут построить продолжение улицы Маяковского
Анастасия Семихатских 24 сентября в 10:28
1156 4
​Вы пенсионер и вам не полностью компенсировали проезд к месту отдыха?! Ошибка или умысел?

​Вы пенсионер и вам не полностью компенсировали проезд к месту отдыха?! Ошибка или умысел?
Женщина пояснила, что после подачи документов в Пенсионный Фонд РФ в Сургуте ей вернули стоимость билетов без учета различных сборов, а это, на минуточку, около 3000 рублей
Дмитрий Нечепуренко, депутат думы Сургута 23 сентября в 17:57
1411 13
Что делать, если детская площадка не освещена? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Что делать, если детская площадка не освещена? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Спойлер: дело придется брать в свои руки
Алёна Кожевова 23 сентября в 15:55
672 3
​По городу можно только плавать

​По городу можно только плавать
На перекрестке Мелик-Карамова – Югорской есть ливневая канализация, но она посреди перекрестка и выше уровня той воды, которая должна в нее стекать! Это как?! Чьи руки это делали?!
Альберт Леонов, сургутянин 23 сентября в 11:51
789 6
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика