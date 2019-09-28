​Югра рассчитывает получить федеральную субсидию для создания новых мест дополнительного образования детей

Члены правительства Югры одобрили заявки на участие в отборе на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

«Участие позволит привлечь федеральные средства, использовать их при создании новых мест дополнительного образования детей, ключевых центров дополнительного образования, мобильных кванториумов», – заявила губернатор округа Наталья Комарова.

Кроме того, на заседании было принято решение о дополнении государственной программы Югры «Развитие образования» рядом мероприятий, которые позволят заявкам округа полностью соответствовать требованиям министерства просвещения.