​Юниорки сборной команды Югры выиграли эстафету на летнем первенстве России по биатлону

Юниорки из Нижневартовска и Ханты-Мансийска Ксения Довгая, Алина Кудисова и Владислава Гаврилова в составе сборной команды региона выиграли эстафету на летнем первенстве России по биатлону, сообщает «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры».

Соревнования проходят в Уфе с 23 по 30 сентября.

В составе сборной команды ХМАО-Югры выступают: