​Юниорки сборной команды Югры выиграли эстафету на летнем первенстве России по биатлону

Юниорки из Нижневартовска и Ханты-Мансийска Ксения Довгая, Алина Кудисова и Владислава Гаврилова в составе сборной команды региона выиграли эстафету на летнем первенстве России по биатлону, сообщает «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры».
Соревнования проходят в Уфе с 23 по 30 сентября.
В составе сборной команды ХМАО-Югры выступают:
- Зиганчин Рафаэль (Нефтеюганск);
- Злобин Владислав (Ханты-Мансийск);
- Сергеев Максим (Нижневартовск);
- Бурундуков Михаил (Междуреченский);
- Шелепов Вячеслав (Ханты-Мансийск);
- Вагин Алексей (Нижневартовск);
- Довгая Ксения (Нижневартовск);
- Кудисова Алина (Ханты-Мансийск);
- Русинов Владислав (Ханты-Мансийск);
- Плотников Александр (Ханты-Мансийск).