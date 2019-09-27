​В Ханты-Мансийске ночью горел жилой дом. Пожарные спасли 12 человек

Этой ночью в Ханты-Мансийске на улице Парковой случился пожар в жилом трехэтажном доме. Сообщение на пульт диспетчера поступило в 02:38, через несколько минут пожарные расчеты были на месте. К моменту их приезда жильцы первых двух этажей уже самостоятельно проводили эвакуацию, а вот жители третьего этажа просили о помощи, так как не могли выбраться сами.

«Из-за плотного задымления они не могли самостоятельно эвакуироваться, - рассказывает начальник дежурной смены СПТ ФПС ГПС 7 отряда ФПС Антон Бычков. - Первоначальные действия подразделений были направлены на спасение людей. Для этого были установлены 3-коленная лестница с правой и с левой стороны дома, автоколенчатый подъемник с фасада здания».

Причина возгорания обнаружилась на третьем этаже дома: горел холодильник.

Всего пожарные спасли 12 человек, среди них было трое детей. Еще 42 человека выбрались из здания самостоятельно. Никто не пострадал.

Сейчас на месте пожара работают дознаватели МЧС, которые выясняют причину возникновения огня.