В Югре до конца года изменится герб

Авторская группа во главе с главным редактором сайта «Геральдика.ру» Юрием Росичем разработала четыре эскиза для нового герба Югры. В октябре в муниципалитетах пройдут общественные обсуждения нового символа региона. Также жители округа могут принять участие в онлайн-голосовании в официальном сообществе «ВКонтакте» и на портале «Открытый регион – Югра» с 1 по 13 октября. Решение об утверждении эскиза будет принято 15 октября.

Вот так выглядят предложенные эскизы:

Кроме того, по словам разработчиков нового герба, эксперты указывали на нарушение геральдических правил — в текущих вариантах все эти замечания учтены.

«При их разработке учтены геральдические требования к главному символу региона, экспертные замечания Геральдического совета при президенте РФ и мнения жителей, высказанные на общественных слушаниях ранее», — заявили представители департамента общественных и внешних связей региона.

Специалисты в правительстве региона напомнили, что ранее Геральдический совет при президенте вынес заключение, о том, что символ Югры имеет элементы, не соответствующие традиционной геральдической значимости, и не отвечающие статусу и достоинству округа.

Первый эскиз, предложенный региону год назад:

Текущий герб: