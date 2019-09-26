​В Югре сменится директор Департамента социального развития

Директор департамента социального развития Югры Светлана Давиденко с 30 сентября покинет свой пост. Об этом она заявила на заседании правительства округа, прошедшего под председательством губернатора Натальи Комаровой.

«Работа была конструктивная и продуктивная. За 2 года, как я считаю, командой департамента многое сделано для продвижения округа на уровне Российской Федерации в части развития некоммерческого сектора по социальным услугам. Мы занимали лидирующие места. <…> Мы делали все для обеспечения стопроцентного охвата людей мерами социальной поддержки», – заявила в прощальной речи Давиденко.

Причиной ухода, по ее словам, является переезд в другой город.

Таким образом, с 1 октября 2019 года исполнять обязанности руководителя регионального ведомства будет первый заместитель директора департамента Тереза Пономарева.

Справка:

Светлана Давиденко была назначена на пост директора Депсоцразвития Югры в июле 2017 года. Была отмечена почетной грамотой министерства здравоохранения и социального развития России, имеет звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа».