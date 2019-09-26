​Жителя Югры посадили на полтора года в тюрьму за нападение на полицейского

В Советском (город в Югре) мужчину признали виновным в нападении на полицейского. Решением суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок полтора года.

В конце ноября 2018 года 30-летний злоумышленник пьяным сидел в подъезде. Когда на вызов приехали представители власти и попытались доставить его в отделение полиции для разбирательств он попытался оказать сопротивление.

«Мужчина вел себя агрессивно, сопротивлялся, применил физическую силу к сотруднику полиции», – заявляет пресс-служба УМВД по Югре.

Помимо того, что нарушитель попадет в тюрьму, ему придется возместить моральный вред, причиненный своими действиями полицейскому.