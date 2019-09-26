Югорчанка купила несуществующий автомобиль после случайного звонка мошенника

Жительница Когалыма потратила 200 тысяч рублей на покупку несуществующего автомобиля. Накануне югорчанке позвонил незнакомец и предложил ей купить машину по выгодной цене. Женщина без сомнений сразу же перевела мошеннику деньги, сообщает пресс-служба УМВД Югры. Сделка так и не состоялась, поэтому когалымчанка обратилась в полицию.

В Югре за минувшие сутки мошенникам перевели почти два миллиона рублей. Жертвами преступлений стали 13 югорчан.

Полиция напоминает: если вы стали жертвой мошенничества, сразу же обратитесь в полицию – так увеличатся шансы задержать преступника по горячим следам.