​СМИ: на югорского общественника и крупного предпринимателя завели уголовное дело

На бывшего руководителя компании «Светодизайн — Югра», общественника Общероссийского народного фронта и члена партии «Единая Россия» Рустема Юсупова завели уголовное дело. Об этом сообщил ряд местных СМИ. Однако сам бизнесмен информацию о причастности к преступной деятельности опроверг.

По данным портала «Юпорт», прокуратура города Пыть-Ях якобы провела проверку, по результатам которой выяснилось, что хоккейный корт, который строила компания, не соответствует муниципальному заданию. Также издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что из бюджета было выделено 9,6 млн. рублей, а на выполнение работ компания потратила только 5,2 млн. рублей. По версии «Юпорт», половина средств была затрачена на неизвестные цели.

В югорской прокуратуре опровергли информацию о проверке. «Прокуратура Пыть-Яха инициировала проверку – сами мероприятия проводили сотрудники полиции. Специалисты прокуратуры не устанавливали никаких фактов, — пояснили корреспонденту СИА-ПРЕСС работники ведомства.— Прокуратура регулярно производит мониторинг муниципальных закупок местных администраций. Было установлено, что корт введен в эксплуатацию прошлой зимой, но все это время не работает. Далее информацию об этом направили в УМВД».

В пресс-службе полиции Югры обещали прокомментировать ситуацию позже через официальный запрос.

Сам бизнесмен в беседе с редакцией заявил, что не имеет отношения к этим проверкам. «Я знаю про эту проверку, но она происходила уже после моего ухода. С 1 декабря 2015 года я не работаю в «Светодизайн-Югра», - отметил Рустем Юсупов. – Сейчас учредителем компании является «Югорская промышленная корпорация». На сколько я знаю с того времени они не назначили нового руководителя. Компания деятельность вела и была ее собственником еще на протяжении двух-трех лет».