​Прокуратура нашла нарушения в работе правительственного фонда Югры

Югорская прокуратура обнаружила множество финансовых нарушений в работе «Фонда поддержки предпринимательства». Данный факт подтвердили СИА-ПРЕСС сотрудники ведомства. В результате проверки, связанной с обращениями граждан, выяснилось, что сотрудники фонда неэффективно использовали имущество и расходовали бюджет, а также нарушили закон при начислении и выплате авансовых платежей, заработной платы работникам, в том числе по командировочным и отпускам.

За эти правонарушения фонд привлекли к административной ответственности. «Фонду, как юридическому лицу, был назначен штраф общей суммой 60 тысяч рублей по двум делам», — пояснили специалисты прокуратуры.

Ранее правоохранители провели обыски в правительственной структуре. Сообщалось, что проверка инициирована в связи с обращениями бывших сотрудников фонда, о предступных финансовых схемах, которые якобы производила организация.