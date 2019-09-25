​В Югре скоро заработает первая гостиница для бывших заключенных

В декабре в Сургуте откроется первая в регионе социальная гостиница для граждан, недавно вышедших из мест лишения свободы. Авторами проекта, который получил грант губернатора Югры, а также президентский грант, выступают представители некоммерческой организации «Центр социальной помощи «Шаг вперед», который 5 октября отметит свое десятилетие.

Как удалось выяснить СИА-ПРЕСС, гостиница представляет собой два здания на 16 койко-мест. Она будет подходить для круглосуточного проживания граждан сроком от трех месяцев до года.

«Проект направлен также на ресоциализацию граждан из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Но мы всегда понимали, что основная действенная помощь гражданам этой категории — это обеспечение жильем, пусть даже и временным. Потому что людям после освобождения иногда бывает некуда пойти, нет поддержки родственников. И в большинстве случаев им грозит обратная дорога — в колонию. Именно это является главной причиной рецидива преступлений. Поэтому мы очень обрадовались, когда был объявлен конкурс грантов губернатора Югры. Когда есть идея и получается получить поддержку государства — это неоценимо», — поделилась с СИА-ПРЕСС руководитель НКО «Центр социальной помощи «Шаг вперед» Наталья Прокошева.

В гостинице будут проживать мужчины, освободившиеся из двух колоний Сургута и одной колонии Нижневартовска. Они смогут находиться там, пока не найдут работу или жилье.

Справка: Проект получил два гранта: президентский в размере 500 тыс. рублей и губернатора Югры — 1,7 млн.