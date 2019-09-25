​В Югре фармацевт напал на покупательницу, отказавшуюся доплатить за лекарства

В Ханты-Мансийске работник аптеки напал на покупательницу, пришедшую забрать свои ранее заказанные лекарства. Об этом сообщает URA.RU.

Когда гражданка пришла в аптеку, ей якобы сказали, что цена на лекарства изменилась, и необходимо доплатить за них. После того, как женщина отказалась отдать деньги, фармацевт начал проявлять агрессию по отношению к ней. Во всяком случае так утверждает сама потерпевшая на записанном ею видео. Все закончилось тем, что сотрудник аптеки выбил из рук женщины телефон.

Видеозапись попала в социальные сети и вызвала бурную реакцию. У большинства людей возникло подозрение, что девушка изначально намеревалась спровоцировать аптекаря.

«Сколько раз приходила, этот молодой человек всегда был адекватен. На вопросы все отвечал, аналоги лекарств предлагал. Когда заказывала у них лекарство, перезвонил на следующий день и предупредил, что все доставлено», — пишет жительница Ханты-Мансийска Лена Орленко.

Однако и позиция пострадавшей нашла поддержку:

«Я считаю, что никто не давал право ему размахивать своими руками, пусть хоть кто перед ним стоит. Он на работе и должен вести себя подобающе. Если у него с нервами не все в порядке, нечего работать в сфере обслуживания», — пишет югорчанка Кристина Клементьева.

Ситуация получилась неоднозначной, так как на видео не зафиксировано начало разговора, и показана лишь часть возникшего конфликта. СИА-ПРЕСС попытался связаться с представителями аптеки, но на звонки редакции никто не ответил.