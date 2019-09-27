​Природа, спорт и медицина: в Югре обсудили будущее туризма

В Югре в очередной раз идет обсуждение развития туристической отрасли. Вот и губернатор Югры Наталья Комарова по этой причине провела встречу с представителями туриндустрии. Участниками встречи стали заместители губернатора автономного округа, представители фонда развития Югры, а также представители более 60 туристических компаний.

«Встреча в таком формате необходима, чтобы определиться, насколько мы одинаково понимаем цели, задачи, возможности по их реализации и двигаться дальше. Югра, пожалуй, единственный регион, в котором туризм – это отрасль экономики, а не только часть культурного пространства», – отметила губернатор.

Как сообщает заместитель губернатора Алексей Забозлаев, в ходе работы были определены наиболее удачные и перспективные кластеры, в которых в будущем планируется создать объекты инвестиционной привлекательности.

Что планируется построить?

Большое внимание будет уделено Березовскому району. Там уже ведется подготовка инвестиционного проекта по созданию туристической инфраструктуры, а именно создание двух отправных баз экстра-класса на восточном склоне Приполярного Урала (деревня Усть-Манья и база «Неройка»). Там будет организован маршрут на культовые туристические и ландшафтные места (плато Маньпупунер, Нер-Ойка и т.д.).

В Нижневартовске прорабатывается вариант строительства ойл-парка. На нем будет расположена максимально приближенная к реальности площадка, на которой размещено оборудование по добыче нефти и газа.

«Наиболее популярным местом путешествия, как показывает ежемесячная статистика, является посещение спортивно-культурного комплекса «Галактика» в Когалыме. Он пользуется спросом не только у жителей нашего округа, но и Ямало-Ненецкого», — подчеркнул заместитель губернатора.

В Сургуте скоро планируется открытие парка «Россия моя История». Проект является федеральным и уже реализован во многих крупных городах страны.

Как сообщил заместитель главы Сургута Алексей Жердев, открытие комплекса произойдет в первой декаде декабре. Сейчас проект находится на финальной стадии, в октябре начнется поставка оборудования. «Поэтому этот проект в этом году мы сможем презентовать сургутянам и вообще всем жителям округа. Проект федерального масштаба, третий по величине в стране. Первое место — Москва, второе — Питер, третье — Сургут», — говорит Алексей Жердев.

Как будет продвигаться туризм в Югре?

Любой продукт на рынке нужно продвигать, в том числе и туристический. По этой причине власти Югры заключили договор с туроператором TUI (ООО «ТТ-Трэвел») о сотрудничестве. Компания подтвердила СИА-ПРЕСС этот факт, однако нюансы дальнейшего сотрудничества с правительством обещала рассказать только по официальному запросу.

«В течение следующего года мы планируем заключить аналогичные соглашения с национальным туроператором «Алеан», Корал Трэвел» и «ТЕЗ Тур»», — заявил Алексей Забозлаев.

Для Югры остаются перспективными направления туризма:

этнографический,

событийный,

деловой (конгрессно-выставочный, индивидуальный, инсентив-туры),

экологический (природный),

спортивный,

активный (горнолыжный, пешеходный, горный),

охотничий,

рыболовный,

медицинский,

гастрономический.

Также, в 2019 году был создан центр компетенции в сфере туризма на базе фонда развития Югры.

«Одной из задач центра является продвижение региона на российском и международном уровне. В том числе этому будет способствовать создание единой информационной платформы, отражающей весь туристический потенциал региона. Платформа объединит все туристические продукты, маршруты и события», - рассказал заместитель генерального директора фонда развития Югры Игорь Усатый.

Что мешает региону в развитии туризма?

Одной из главных причин отсутствия должного развития туризма в регионе - это достаточно высокая стоимость турпродукта. Также в Югре наблюдается нехватка туристических автобусов, речного транспорта и баз отдыха.

Как отметил генеральный директор туристско-транспортной корпорации «Спутник» (г. Нижневартовск) Василий Сочилин, в регионе отсутствуют условия и для зимнего отдыха.

Наталья Комарова согласилась с этой проблемой и заявила о том, что в округе существует необходимость повышения транспортной доступности муниципалитетов.

«Зимние дороги и зимний туризм – это особенность нашего региона. Очень важно, чтобы и здесь были созданы все необходимые условия, чтобы путники могли остановиться, заправиться, перекусить», — сказала глава региона.

Отметим, что в округе оборот туристической отрасли превышает 5 миллиардов рублей.