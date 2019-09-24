Югорчанке выплатили зарплату только после того, как она обратилась в полицию

Жительнице Пыть-Яха работодатель задерживал заработную плату несколько месяцев. Когда долг достиг почти 100 тысяч рублей, югорчанка обратилась в полицию. Когда следователи возбудили уголовное дело и сообщили об этом работодателю, он сразу же выплатил всю сумму, сообщает пресс-служба следственного управления Югры.

Однако погашение задолженности по зарплате не освободило его от уголовной ответственности. Ему грозит штраф, который в пять раз больше долга сотруднице, либо лишение свободы сроком до трех лет.