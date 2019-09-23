​В Барсово состоялась образовательная акция «Мы за мир без границ»

В поселении Барсово Сургутского района прошла образовательная акция «Мы за мир без границ», приуроченная к всемирному движению «Карта мира». Миротворческая миссия детей против военных действий по всем странам планеты Земля, установление творческих контактов, укрепление международных связей через историю, искусство, формирование творческого потенциала подрастающего поколения, а также продвижение идей творчества и созидания в согласии с природой и сохранением исторического наследия — такова цель данного мероприятия.

Акция рассчитана на представителей всех возрастов: молодежь, представителей среднего поколения и ветеранов. Организовали флешмоб культурный центр «Барсова гора» совместно с местной школой.

С приветствием и напутственными словами к ученикам, сидящим в актовом зале средней школы, обратились глава Барсово Вячеслав Поздняков, исполняющий обязанности директора центра «Барсова гора» Петр Сташкин, а также помощник депутата окружной Думы Владислав Черемисин.

«Несмотря на сложившуюся катастрофическую экологическую ситуацию, урочища «Барсова гора» остается уникальнейшим объектом природы и культуры. Ее гибель как объекта природного и культурного наследия потомками будет восприниматься как яркий пример безразличия современников, то есть нас к ценностям и потребительского отношения ко всему, что нас окружает. История, память о предках, культура народов ханты, небывалая красота первоцветов – все это оказывается для нас второстепенным по сравнению со стремлением превратить Барсову гору в гигантскую стройплощадку, территорию стихийного отдыха с бесконечными свалками мусора», — выступила с эмоциональным призывом о сохранении исторического наследия «Барсова гора» депутат думы Сургутского района Гульнара Рытова.

Организаторы отметили, что создание музейно-туристического центра экономически более выгодно по сравнению с установившимся обзором хозяйствования, ведь туризм приносит значительный доход, а познавательный отдых повышает производительность труда и стимулирует рациональное мышление, и, безусловно, несет воспитательную функцию, создавая настоящих патриотов, а не моральных террористов.

В рамках акции «Мы за мир без границ» старший научный сотрудник историко-культурного центра Людмила Степанова презентовала две фотовыставки – «Таежные акценты» и «Медвежьи игрища на Югане».

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