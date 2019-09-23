​Югра заняла восьмую позицию в рейтинге самых высоких среднемесячных зарплат

Югра вошла в топ-10 регионов России в рейтинге самых высоких среднемесячных зарплат, сообщают РИА «Новости».

По расчетам РИА «Рейтинг», в Ханты-Мансийском автономном округе средняя зарплата – 64 116 рублей (8 место).

На первой позиции оказался Чукотский автономный округ, где люди в среднем получают 91 310 рублей. Вторую и третью строчку занимают Ямало-Ненецкий автономный округ (90 369 рублей) и Москва (79 535 рублей) соответственно.

Аутсайдером оказалась Карачаево-Черкесская Республика, со средней зарплатой 22 682 рубля.

Справка:

В рейтинге использована среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в регионах за вычетом НДФЛ. Расчеты производились по данным Росстата.