За выходные на дорогах Югры в авариях погибли два человека

В минувшие выходные на дорогах Югры произошли две аварии со смертельным исходом, сообщает пресс-служба ГИБДД округа.

Первое ДТП случилось в Нефтеюганском районе на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск». В ночь с субботы на воскресенье автомобиль «ВАЗ» попал под грузовик «МАН». Водитель легковушки погиб.

Вторая авария произошла в воскресенье в 17.00 в Сургутском районе на дороге «Сургут – Лянтор». Водитель «ВАЗа» попал в непогоду. Двигаясь по мокрому асфальту, он не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет. Машина перевернулась, и от травм водитель скончался на месте.



Напомним, в последние дни на Югру обрушились ливни с ветром. МЧС Югры рекомендует воздержаться от загородных поездок.