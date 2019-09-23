​Сборная команда Югры выиграла эстафету чемпионата России по летнему биатлону

Накануне в Чайковском (город в Пермском крае) завершился чемпионат России по летнему биатлону. Среди мужчин с результатом 1:14.59,4 эстафету выиграла сборная команда из Югры, сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд округа.
В состав команды-победителя вошли Филимонов Вадим, Пащенк Петр, Томилов Иван и Поршнев Никита.
Также достойный результат – серебряные медали – завоевала женская югорская сборная в составе Мошковой Екатерины, Поршневой Анастасии, Гавриловой Владиславы и Резцовой Кристины.
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