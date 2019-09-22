Проект благоустройства вызвал споры в одном из городов Югры

В Лангепасе планируется возведение новых объектов благоустройства: пляжи, скверы, зоны отдыха и парковки. Последний проект вызвал споры среди горожан – они опасаются, что коммунальщики не будут убирать снег с детской площадки на планируемой двухэтажной парковке.

Также лангепасцы не могут сойтись во мнении, что нужно городу больше: обновленный сквер молодоженов, пляж с новыми душевыми кабинками, реновация лыжероллерной трассы или все же двухэтажная парковка.