Проект благоустройства вызвал споры в одном из городов Югры

В Лангепасе планируется возведение новых объектов благоустройства: пляжи, скверы, зоны отдыха и парковки. Последний проект вызвал споры среди горожан – они опасаются, что коммунальщики не будут убирать снег с детской площадки на планируемой двухэтажной парковке.
Также лангепасцы не могут сойтись во мнении, что нужно городу больше: обновленный сквер молодоженов, пляж с новыми душевыми кабинками, реновация лыжероллерной трассы или все же двухэтажная парковка.
История Сургутского района в картинах. Куратор проекта «Музей под открытым небом» Ольга Сидорова и специалист администрации Дмитрий Печенкин // ONLINE 24 сентября в 17.00