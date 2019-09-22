Югорчанка победила в международном конкурсе красоты для девушек-инвалидов

Югорчанка Ангелина Меренкова победила в международном конкурсе красоты и таланта для девушек в инвалидных колясках, который прошел накануне в Челябинске. Победительница стала самой молодой участницей конкурса в этом году, ее соперницами были девушки из шести стран, включая Россию.

В состязании за титул «Королева улыбки» девушки провели мастер-классы стиля, продемонстрировали дефиле, приняли участие в фотосессиях, учились танцам и этике поведения. Также участницы показали творческий номер. В нем Ангелина декламировала стихотворение Евгения Евтушенко «Не надо бояться».

По словам жюри, югорчанка смогла за короткий срок заразить их жизнелюбием. «Когда находишься рядом с ней, чувствуешь, что для тебя не существует ничего невозможного», – рассказала прессе мама конкурсантки Оксана Меренкова.

Ангелина Меренкова также известна как призер региональных и всероссийских паралимпийских олимпиад по бочче. В этой игре спортсмены бросают мячи в центр поля, соревнуясь в точности.