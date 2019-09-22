МЧС: сегодня в Югре будут ливни и сильный ветер

Сегодня, 22 сентября, на территориях Сургутского, Нижневартовского и Нефтеюганского районов ожидаются ливни и сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду.

МЧС Югры предупреждает граждан, что из-за непогоды лучше остаться дома, отказаться от загородных поездок и выхода на реку.

Если вам нужно на улицу, то сохраняйте бдительность и держитесь подальше от стеклянных сооружений, рекламных конструкций, деревьев и линий электропередач.

Напомним, в Сургуте от непогоды срывало дорожные знаки, а деревья падали на припаркованные авто.