​Спасатели не дали мужчине в Нягани выпрыгнуть из окна

Накануне, 20 сентября, в первом микрорайоне Нягани мужчина пытался выпрыгнуть из окна, однако его остановили прибывшие на место спасатели. Очевидцы сообщили в экстренные службы, что молодой человек вылез из окна балкона жилого дома и стоит на козырьке. Специалисты «Центроспас-Югория» развернули спасательное оборудование «куб жизни», а после эвакуировали мужчину, 1998 года рождения с помощью пожарной лестницы.

«Пострадавший передан сотрудникам скорой помощи», — пояснили спасатели.

Всего сотрудники «Центроспас-Югория» за прошедшие сутки дважды выезжали на места происшествий.